Эксперты назвали отрасли с самыми большими зарплатами в Карелии

Карелиястат представил данные о зарплатах жителей республики, работающих в разных отраслях. Информация опубликована в ежемесячном отчете о социально-экономическом положении Карелии.

В соответствии со сведениями статистики, средняя зарплата в Карелии в октябре 2019 года составила 41523 рубля.

Если говорить о наибольших зарплатах, то в лидерах работники сферы «рыболовство и рыбоводство». Здесь средняя ежемесячная зарплата составляет 74295 рублей. На втором месте сфера «добыча полезных ископаемых». Ее работники получают в среднем 64975 рублей в месяц. На третьем месте - «деятельность финансовая и страховая» со средней зарплатой 62106 рублей в месяц.

Также в числе лидеров - «производство, передача и распределение электроэнергии» (56586 рублей), «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (56661 рубль), «производство напитков» (53581 рубль) и «производство химических веществ и химических продуктов» (53834 рубля).

Самые маленькие зарплаты зафиксированы в сфере «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», работники которой получают в месяц в среднем 23046 рублей.