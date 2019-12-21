Население Карелии продолжает сокращаться

Карелиястат поделился данными об актуальной численности населения республики. Информация опубликована в ежемесячном справочнике о социально-экономическом положении Карелии.

По данным ведомства, на 1 ноября в Карелии проживало 615,2 тысячи человек. С начала года население республики сократилось на 2900 человек.

За 10 месяцев 2019 года в Карелии родилось 4667 человек, а умерло 7422 человека. Естественная убыль населения составила 2755 человек.

За январь-октябрь наблюдалось снижение числа родившихся и умерших по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.