В 2020 году банк «Открытие» реконструирует около 130 отделений

Банк «Открытие» в 2020 году реконструирует еще около 130 отделений в России.

«19 базовых региональных площадок будут приведены к новому формату. Всего за два года мы переформатируем 2/3 всех «штабных» площадок банка. В новых отделениях будут установлены электронные информационные системы, с помощью которых клиенты могут узнать о ближайших офисах и банкоматах, самостоятельно оформить заявки на банковские продукты, направить обратную связь о качестве сервиса, ознакомиться с нормативной документацией. На сайте будет доступен функционал предварительной записи в отделение».

- сообщает член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.

Следуя рыночным тенденциям, в 2020 году планируется реализовать проект повышения операционной эффективности сети, который позволит сократить долю нецелевых операций и снизить уровень простоев.

«Мы планируем также реализовать несколько проектов по цифровизации банковских услуг: использовать удаленную идентификацию (биометрию) для дистанционного привлечения, развивать чат-боты, мобильный банк, совершенствовать цифровую платформу для бизнеса, дистанционные продажи и т.д. К концу 2020 года мы намерены войти по уровню клиентской лояльности в пятерку лучших банков России».

- поясняет Александр Пахомов.