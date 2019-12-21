Карельский поселок попал в список самых невостребованных у туристов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие российские города пользуются наименьшим спросом у путешественников в новогодние праздничные выходные.

В городах Астраханской, Ростовской, Ярославской, Московской и Тверской областей, республик Карелия и Горный Алтай, а также Ставрополья и Карачаево-Черкессии собирается отдыхать меньше всего туристов в новогодние каникулы.

В десятку наименее популярных городов на новогодние праздники вошли Астрахань, Таганрог, Мышкин, Челябинск, Железноводск, Сергиев Посад и Калязин, а также поселок городского типа Пряжа, село Артыбаш и село Архыз.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье в этих городах и поселках в среднем на два-три дня и планируют потратить на проживание от 1,3 до 22 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать в Астрахани (1,3 тысячи рублей), дороже - в карельском поселке Пряжа (здесь аренда жилья в среднем обойдется в 20 тыс. рублей).

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами на период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года.