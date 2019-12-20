Выходные: Средневековый бой, книжная ярмарка и новогодние подарки

Выходные обещают быть насыщенными. В пятницу, 20 декабря, в 17.30 в администрации Петрозаводска состоится традиционная предновогодняя акция «Эко-Елка». На этот раз на площадке в зимнем саду развернется настоящий благотворительный базар. На вечере проведут аукцион эко-елок, эко-игрушек и эко-пряников, в программе также творческие номера. В акции участвуют представители школ и детских садов без ограничения по возрасту (0+).

В 18.30 в Театре кукол Республики Карелия начнется премьера спектакля «Слон Хортон» по мотивам сказки Доктора Сьюза «Слон Хортон слышит нечто» в переводе Маши Лукашкиной. «Слон Хортон» Театра кукол Карелии – спектакль о том, как необходимо сохранить в себе детское восприятие мира и открытый взгляд, чтобы не пропустить что-то важное. И уж если вы это важное заметили, надо обязательно отстаивать то, что слышите и во что верите. Спектакль адресован зрителям с четырех лет (0+).

В 19.00 всех любителей бумажных книг ждут в Agriculture_club на книжной ярмарке AgriBooker. Все книги будут рассортированы по жанрам и направлениям, у каждого направления будут библиотекари, которые помогут в навигации. Цена книги 50 рублей. Вход свободный (18+).

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В субботу, 21 декабря, с 9.00 в зале Дома Бокса им. Л. Левина стартует Открытое первенство Карелии по современному мечевому бою. В рамках мероприятия также пройдут выставка-продажа средневековых доспехов, вооружения, фехтовальной экипировки и зрительский турнир для детей и взрослых (12+).

До сих пор не купили новогодние подарки? Отличная новость для вас: их можно приобрести на Большой ремесленной ярмарке Rastavan lahjat-2019, которая пройдет в отеле COSMOS PETROZAVODSK (ул. Куйбышева, 26) с 11 до 19 часов. Свои товары представят более 30 ремесленников из Карелии и Ленобласти. Помимо разнообразных сувениров и подарков, посетителей ждет разнообразная культурная программа: это мастер-классы, выступления творческих коллективов, а также модные показы и игровые программы (0+).

21 декабря в 19.00 в Петрозаводске в ДК «Машиностроитель» состоится концерт участника шоу «Stand Up» на канале «ТНТ» Ивана Абрамова. Иван Абрамов – юморист-эстет и «самый воспитанный комик». В отличие от других резидентов Stand Up, в его арсенале, помимо микрофона и искрометных шуток, есть еще и музыкальный инструмент – синтезатор (18+).

21-22 декабря с 11.00 до 16.30 в кафе «The Кухня» (пр. Ленина, 7, 2-й этаж) будет проходить 14-я новогодняя ярмарка подарков ручной работы HOBBY МАРКЕТ. На ярмарке можно приобрести: украшения, новогодний декор, елочные игрушки, вязаные шапки, шарфы, подарки для детей, ароматное мыло, карельские вкусности, чай, орехи и многое другое. По традиции все, кто совершит покупку, получат бесплатный горячий глинтвейн (безалкогольный). Вход свободный (0+).

21-22 декабря в Петрозаводске в Республиканском спортивном комплексе «Курган» состоятся соревнования по лыжным гонкам – Кубок Республики Карелия, республиканские соревнования памяти Заслуженного тренера России Петра Богданова. В программе – индивидуальные гонки свободным и классическим стилем среди девушек, юношей, женщин и мужчин (12+).

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В воскресенье, 22 декабря, в 10.00 в ВСЦ «Акватика» состоится открытый турнир по спортивным бальным танцам «KARELIA OPEN-2019» – Всероссийский этап Кубка РТС. Выступят танцоры в разных категориях (0+).

Национальная библиотека приглашает 22 декабря в 15.00 прогуляться по центральным улицам Петрозаводска и внимательно изучить «Памятные доски городского квартала». Сбор в холле библиотеки. Мероприятие платное (12+).

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В Городском выставочном зале Петрозаводска открылась экспозиция «Птицы». Она собрала работы художников и фотографов из Карелии, Великого Новгорода, Мурманска, Санкт-Петербурга и Череповца. «Птицы» нашли свое воплощение не только в различных живописных и графических техниках, фотографии и анимации, но также в металле, текстиле, керамике, дереве и других художественных материалах. С режимом работы в праздничные дни, а также прочими подробностями можно ознакомиться на сайте Городского выставочного зала (0+).

В галерее «Дом куклы» им. Татьяны Калининой открылась выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Родом из Пудожа: продолжение». Все авторы работ родились в Пудожском районе. Они бережно сохраняют культурные и духовные традиции родного края, используя их в своей деятельности, в своем ремесле (0+).

Веселых и насыщенных выходных!