Раскрыты вероятные условия содержания Ефремова в колонии

Заключенные колоний Чувашии, куда, вероятно, этапируют Михаила Ефремова, не жалуются на условия содержания, а сами колонии находятся в приличном состоянии. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии региона Кирилл Лукин, его слова приводит Пятый канал.

Общественник сообщил, что на каждого заключенного выделено по два квардратных метра. Все обеспечены водой. Сырости и влажности в колониях нет, везде тепло.

Заключенные получают квалифицированную медицинскую помощь, в том числе и психологическую. Питание в колониях Чувашии Лукин назвал очень приличным.

Ранее Михаил Ефремов попросил этапировать его именно в Чувашию, поскольку в колониях этого региона есть театры.

Напомним, 22 октября Московский городской суд рассмотрел апелляции на приговор Ефремову и принял решение смягчить приговор артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за смертельное ДТП, совершенное им 8 июня в центре Москвы. Фото ria.ru