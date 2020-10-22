Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

Московский городской суд смягчил приговор заслуженному артисту России Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, совершенном в центре столицы 8 июня. Наказание Ефремову изменено с восьми до семи с половиной лет колонии, сообщает РИА Новости.

Прокуратура на апелляции просила оставить изначальный приговор без изменений. Защита актера настаивала на замене реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы.

Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что Ефремов выплатил компенсации потерпевшим.

В ближайшее время артиста этапируют в колонию.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, которое он совершил 8 июня в центре столицы. Артисту было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Фото ria.ru