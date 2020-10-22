Количество умерших от коронавируса в России превысило 25 тысяч человек

За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 15 971 человека. Умерли 290 пациентов. Вылечились 11 428 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 4413 человек. В Санкт-Петербурге 697 новых случаев, в Архангельской области - 256, в Мурманской области - 171, в Ленинградской области - 109.

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирус выявлен 1 463 306 раз. Летальным исходом закончились 25 242 случая. Выздоровели 1 107 988 человек. Фото rg.ru