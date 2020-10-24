Россиянам пообещали тяжелую зиму

В ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом в России будет оставаться тяжелой. Об этом предупредил вирусолог Александр Чепурнов, его слова приводит Ura.ru.

Специалист отметил, что ситуация с эпидемией складывается ожидаемо.

«Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года», - сказал эксперт.

Чепурнов посетовал на то, что летом многие россияне расслабились и перестали пользоваться средствами индивидуальной защиты. Именно в их использовании вирусолог видит способ улучшить эпидемиологическую ситуацию.

«Есть определенная усталость, есть определенный пофигизм. Летом все расслабились. Показалось, что все не так страшно», - сказал вирусолог.

Напомним, за последние сутки в России выявлены более 16 тысяч новых заболевших коронавирусом. В Карелии - 112 новых случаев. Фото userapi.com