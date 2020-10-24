Более 16 тысяч россиян узнали о своем заражении коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 16 521 человека. Скончались еще 296 пациентов. Выздоровели 11 567 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 4453 человека. В Санкт-Петербурге 713 новых случаев, в Архангельской области - 272, в Мурманской области - 186, в Ленинградской области - 128.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 1 497 167 раз. Летальным исходом закончился 25 821 случай. Выздоровели 1 130 818 человек.

Напомним, в Карелии накануне были выявлены 112 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных достигло 5832 человек. Фото huffingtonpost.com