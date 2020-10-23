РЖД вновь отменяют поезда из-за коронавируса

Холдинг РЖД приступил к новому снижению количества поездов, курсирующих по России. Меры связаны с ростом количества заболевших коронавирусом и со снижением пассажиропотока, сообщает пресс-служба холдинга.

Так, отменяются 19 пар поездов дальнего следования. Сокращается периодичность курсирования еще 38 пар поездов в России. С актуальным расписанием пассажирам предлагается ознакомиться на сайте РЖД.

Отмечается, что корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом. Пассажирам предлагается совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Средства за билеты, купленные на отмененные рейсы поездов, пассажиры смогут вернуть в полном объеме.