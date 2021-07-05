Британский врач назвал отличия простой головной боли от коронавирусной

Одним из самых частых симптомов при коронавирусе стала сильная головная боль. С приходом штамма «дельта» этот признак встречается у двух третей зараженных COVID-19. Эпидемиолог из Лондона рассказал The Telegraph, как можно распознать именно такую боль.

По данным профессора генетической эпидемиологии британского Королевского колледжа Тимоти Спектора, среди пациентов старше 40 лет симптом встречается в 50 процентах случаев.

В более младшей возрастной категории готова при коронавирусе болит у двух третей зараженных, отметил ученый. Он назвал боль необычной. Она может быть давящей, пульсирующей либо острой, отметил профессор. Ощущается обычно с двух сторон головы. Но главное – не проходит от анальгетиков.

Эпидемиолог уточнил, что боль, как правило, через 4 или 5 дней прекращается. Причем у 15 процентов она является единственным симптомом заражения. // Фото: syl.ru