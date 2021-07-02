Мочить место прививки от коронавируса не разрешили врачи

Перед вакцинацией россиян обычно предупреждают, что в течение следующих трех дней они не должны мочить место, куда им сделали прививку. В Минздраве России объяснили ТАСС, по какой причине этого нельзя делать.

По словам главного внештатного специалиста ведомства по общей врачебной практике и терапии Оксаны Драпкиной, намокание места прививки может вызвать воспаление.

Медики также не рекомендуют на протяжении трех суток после инъекции ходить в баню или сауну, пить спиртное, заниматься спортом и вообще подвергать организм сильным физическим нагрузкам.

Если в месте укола возникли покраснение, отек, болезненность, нужно принять антигистаминный препарат, отметила Драпкина. // Фото: pexels