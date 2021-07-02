Врач назвал неожиданные причины кашля по утрам

Утренний кашель далеко не всегда свидетельствует о таких распространенные проблемах, как аллергия или последствия курения. Его могут вызывать довольно серьезные недуги, рассказал радио Sputnik врач Андрей Звонков.

Терапевт назвал причины кашля по утрам, многие из которых довольно серьезны. В частности, это болезни желудочно-кишечного тракта или нарушения в работе щитовидной железы.

По словам медика, хронический гастрит, к примеру, приводит к высокой кислотности. Желудочного сока в организме вырабатывается слишком много, в горле становится сухо, першит, в результате человек кашляет.

Также доктор объяснил, что слизистые оболочки часто сохнут из-за диабета. В этом случае тоже начинается кашель.

Правда, есть и более безобидные причины этого явления, которые легко устранить. Врач назвал в их числе реакцию на какие-то блюда. Он привел в пример суши и рис. Также кашель может возникать из-за чрезмерного употребления спиртного. Воздух в помещении сушит кондиционер, из-за этого люди тоже могут кашлять. // Фото: Дом ребенка г. Видное