Число случаев коронавируса на планете превысило 200 миллионов

Общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 200 миллионов, более 4,2 миллиона человек умерли. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости.

По информации ВОЗ, ковидом в мире заражены 200 174 883, скончались 4 255 892 человека с коронавирусной инфекцией.

Больше всего заболевших в США - более 35 миллионов, около 32 миллионов в Индии, почти 20 миллионов в Бразилии, более 6,3 миллионов в России и более 6 миллионов человек поражены вирусом во Франции. (фото mariohagen, pixabay.com)