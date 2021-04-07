Коронавирус продолжает отнимать жизни в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрированы еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Республиканской инфекционной больнице умерла жительница Сегежи 1934 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница Петрозаводска 1934 года рождения, в Межрайонной больнице № 1 ушел из жизни костомукшанин 1957 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек. Из этого числа заболел 61 человек, из них у 13 имеются симптомы средней тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 89 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7217,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3133,2 случая, по Северо-Западу – 5534,4.

Изображение с сайта metr12.ru