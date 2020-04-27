Нарушителей самоизоляции продолжают выявлять в Петрозаводске

Более 50 протоколов составлено в отношении нарушителей режима самоизоляции в Петрозаводске, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

«Сотрудники правоохранительных органов и администрации Петрозаводска продолжают контролировать исполнение гражданами и организациями ограничений, установленных распоряжением Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р. Уже составлено 59 протоколов по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушений «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»,

– говорится в сообщении.

Выявленные правонарушения предусматривают наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

Администрация напоминает, что в условиях повышенной готовности граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции, ответственно относиться к личной и общественной безопасности. Выходить из дома без уважительной причины, в том числе на прогулку или в гости, в условиях распространения инфекции запрещено.

Рейды представителей администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются.

Ранее мы сообщали, что подобные протоколы выписаны гражданам в семи районах Карелии, по некоторым из них суда вынесли уже решения.

Подробнее о том, как, за что и на какую сумму вас могут наказать за нарушение режима самоизоляции, а также законно ли это, читайте здесь.