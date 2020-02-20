Стало известно, кто подвержен заболеваемости коронавирусом

Медики выяснили, можно ли выявить какие-либо статистические закономерности у заболеваемости коронавирусом. Оказалось, что мужчины заболевают чаще женщин, пишет «Рамблер».

При этом, по словам заместителя руководителя Роспотребнадзора Вячеслава Смоленского, фактором риска для развития заболевания является курение. Эта пагубная привычка, кстати, очень распространена в Китае. Именно курильщиков чаще поражает пневмония, которая часто становится осложнением от коронавируса.

Большинство заболевших - мужчины среднего возраста, старше 47 лет. Молодых людей среди заразивших значительно меньше - вирус поражает со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. При этом средний возраст погибших от осложнений коронавируса - 73 года.

Накануне был выявлен первый россиянин, у которого диагностирован коронавирус. Женщина заразилась им на круизном судне в Японии.