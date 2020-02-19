19 февраля: главные видео, фото и новости дня

— Автомобиль полиции едва не сбил человека в Петрозаводске. Опасная ситуация на проспекте Александра Невского попала в объектив камеры видеонаблюдения.

— Житель Карелии взял кредит и умер: банк не смог вернуть деньги. В Пудожском районе суд отказал в иске банку, выяснив, что у умершего клиента нет ни наследства, ни наследников.

— Петрозаводчанка, переехавшая в Китай, делится своими наблюдениями. Татьяна Пирожок публикует в соцсетях посты, где с юмором рассказывает о своих впечатлениях от жизни в Поднебесной.

— В Петрозаводске появился аппарат, способный спасти при коронавирусе. Карельские специалисты прошли обучение в Санкт-Петербурге, чтобы грамотно обращаться с «искусственными легкими и сердцем».

— Проверка МЧС показала, что выход на лед в Петрозаводской губе опасен. Толщина льда на Онего и Логмозере местами не превышает сантиметра.

— Сотрудница центра помощи детям украла у сироты более одного миллиона. Обвиняемая в мошенничестве потратила похищенные у подопечного деньги на погашение своего кредита и покупку квартиры.

— Прокуратура выявила нарушения в парке «Сувилахти» в Суоярви. По сообщению ОНФ, МВД России по Суоярвскому району даст уголовно-правовую оценку действиям или бездействию виновных лиц.

— «Сброшенная клажа»: как в Заксобрании поправки в Конституцию обсуждали. Чиновники отчитались о готовности исполнить послание президента. Правда, многие его пункты надо было выполнить уже давно.