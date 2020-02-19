Коронавирус в городе: видео с масштабных учений появилось в Сети

Сегодня, 19 февраля, специалисты МЧС, Роспотребнадзора, Центра медицины катастроф и Республиканской инфекционной больницы поучаствовали в тематических учениях. По замыслу в автобусе, прибывшем из Финляндии на автовокзал Петрозаводска, был выявлен гражданин России с признаками заболевания.

Петрозаводский фотограф Илья Тимин запечатлел учения на видео и поделился записью в соцсети.

Напомним, в учениях задействовали специалистов Роспотребнадзора, территориального центра медицины катастроф и республиканской инфекционной больницы. Петрозаводчан решили заранее оповестить об учениях, чтобы избежать возможной паники. Мероприятие началось в 11 часов утра.

Накануне был выявлен первый россиянин, у которого диагностирован коронавирус. Женщина заразилась им на круизном судне в Японии.