Петрозаводчане возмущены вырубками леса на Ключевском карьере (Видео)

Затопленный каменный карьер на Ключевой относится к охраняемым городским ландшафтам. А лес, который находится вокруг него, считается "зелеными легкими" этого района. В 2017 году городские власти присвоили ему статус парка. Даже название красивое придумали - "Каменный бор". Так вот, местные жители опасаются, что скоро от него останется только красивое название. Десятого февраля на территории парка появились рабочие и стали пилить деревья. Подробности - у "Дежурного по городу"



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