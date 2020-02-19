Мэрия хочет разорвать договор с организатором платной парковки

Мэрия карельской столицы намерена расторгнуть договор с арендатором земельного участка в центре Петрозаводска. По сообщению пресс-службы администрации, арендатор более двух месяцев не вносит плату за землю на площади Гагарина.

В ноябре 2019 года министерство имущественных и земельных отношений Карелии по результатам аукциона заключило договор аренды участка с ООО «А3». Согласно контракту предприятие, организовавшее платную парковку, должно было ежемесячно перечислять в бюджет города 37 444,15 руб. Но, по данным пресс-центра, арендатор не исполняет обязательства. Администрация направила в адрес ООО «А3» претензию с требованием погасить задолженность.

«В министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия направлено ходатайство о необходимости расторжения договора в связи с нарушением арендатором его условий»,

- говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее у железнодорожного вокзала в Петрозаводске появилась платная парковка. За полчаса водителям предлагалось заплатить 60 рублей, за час - 100 рублей.

Фото: группы «ДТП Петрозаводска и Карелии», Павел Французов