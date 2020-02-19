19 февраля 2020, 16:37
Общество

За проект сноса «Невского пассажа» заплатят более одного миллиона

Приставы ищут подрядчика, который займется подготовкой документов по демонтажу пристройки на Невского в Петрозаводске

Федеральная служба судебных приставов России ищет подрядчика для  выполнения инженерно-геологических изысканий и разработки проектно-сметной документации на демонтаж наземной части пристройки к жилому дому № 30 на проспекте Невского в Петрозаводске. 

Аукцион был объявлен 10 февраля, прием заявок завершился 18 числа. Победитель станет известен в ближайшее время. Максимальная цена контракта - 1 768 843,70. Срок выполнения работ по контракту составляет 120 дней.

Напомним, по решению суда скандальную пристройку «Невский пассаж» должны были снести в 2013 году, но до сих пор решение не исполнено. Жители дома не могут добиться его исполнения, продолжая ходить по судам. Верховный суд Карелии также поддержал решение о сносе пристройки.

Весной 2019 года приставы обратились в городской суд с иском о прекращении производства в связи с невозможностью исполнения решения суда о его сносе. В июне городской суд отказал в удовлетворении иска, в августе Верховный суд республики оставил решение в силе. Приставы пытались судиться вновь, но проиграли очередной процесс.

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