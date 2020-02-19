В России разработали электронные карты очагов ДТП

Электронные карты очагов ДТП разработала Госавтоинспекция России. Система автоматизированной обработки данных позволяет видеть места аварий в любой точке страны, сообщает ТАСС.

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин рассказал в эфире радиостанции «Милицейская волна», что в будущем планируется оповещать водителей через СМС о приближении к такому участку.

По словам Понарьина, пока что система отрабатывается, ее нет в широком пользовании. В дальнейшем Госавтоинспекция планирует передавать такую информацию в сеть, чтобы люди видели очаги ДТП, могли планировать свои поездки и рассчитывать скоростные режимы.

— Более того, есть идея, чтобы предупреждать людей в формате СМС-рассылок о том, что они приближаются к такому месту. Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, что это будет реализовано в ближайшем будущем, — подчеркнул он.

