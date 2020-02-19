Депутаты Мосгордумы с трудом отпустили выходца из Карелии 

19 февраля на заседании Московской городской думы рассматривался персональный вопрос бывшего заместителя мэра Петрозаводска, руководителя аппарата Мосгордумы Юрия Дмитриева.

В феврале 2020 года Дмитриев подал заявление об уходе с должности руководителя аппарата думы по собственному желанию. Московские депутаты должны были соблюсти формальность и согласовать уход руководителя аппарата. Однако кадровый вопрос вызвал эмоциональное и долгое обсуждение.

Столичные депутаты явно не хотели отпускать Юрия Дмитриева, отмечая его профессионализм, умение находить компромисс в, казалось бы, безвыходных ситуациях, чувство юмора и организаторские способности. Депутаты даже задались вопросом: что будет, если они проголосуют против его отставки. Многие говорили о том, что приход другого руководителя может негативно сказаться на слаженной работе аппарата думы. Но народным избранникам, которые призывали голосовать против отставки, напомнили, что трудовое законодательство дает право человеку добровольно выбирать место работы, дескать, крепостное право давно отменено.

- Есть трудовое законодательство. Есть написанное и полученное нами заявление. Мы сейчас можем высказать свое отношение к этому заявлению. Уход Дмитриева никак не связан с нашим решением. Мы не можем определить его дальнейшую юридическую судьбу, распорядиться ею,

- сказал депутат Александр Семенников.

Он напомнил, что приоритет имеет трудовое законодательство, и у депутатов нет механизма, который бы мог заставить Юрия Дмитриева продолжить работу в Мосгордуме.

- Мое решение – абсолютно добровольное… Большую часть своей трудовой деятельности я провел в органах исполнительной власти и действительно, говорю искренне, мне это несколько ближе. В дальнейшем я бы хотел связать свою судьбу и свою трудовую деятельность именно с этим поприщем, а не с органами представительной власти. В связи с этим и возникло мое решение, и я обратился в Московскую городскую думу с просьбой сложить с меня полномочия и отпустить,

- объяснил Юрий Дмитриев свой уход.

О новом месте работы он депутатам не сообщил. Дмитриев выразил надежду, что его все же отпустят. Он попросил назначить исполняющим обязанности руководителя аппарата одного из своих заместителей - Александра Таранова.

В результате тайного голосования, 26 депутатов приняли добровольную отставку Юрия Дмитриева, а 12 депутатов высказались против. Исполняющим обязанности руководителя аппарата Мосгордумы стал Таранов.

Напомним, Юрий Дмитриев в 2002-2008 годах занимал должность управляющего делами, руководителя аппарата администрации Петрозаводска. С 2008 по 2010 год был руководителем карельского управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия. С 2010 по 2013 год занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. В июне 2013 года его назначили первым заместителем руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Аппарат Мосгордумы Юрий Дмитриев возглавил в сентябре 2015 года.