Социальные пенсии проиндексируют в России с 1 апреля

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Размер индексации составит 6,1%. Повышение выплат затронет почти четыре миллиона человек, передает «Интерфакс».

Коэффициент индексации устанавливается с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошедшем 2019 году, глава Минтруда Антон Котяков. Расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года

Вместе с социальными пенсиями вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.