Родители карельских школьников могут попробовать «сдать ЕГЭ»

В Карелии 21 февраля пройдет Всероссийский день сдачи ЕГЭ родителями. К участию приглашаются жители республики, чьи дети готовятся стать выпускниками школ. Об этом собщает пресс-служба Правительства РК.

Родителям предлагают испытать на себе, как проходит регистрация на экзаменах, как школьников рассаживают в аудиториях, как печатаются необходимые материалы для ЕГЭ, а также познакомят с заданиями ЕГЭ по истории 2020 года.

Как отметил Министр образования Карелии Роман Голубев, акция поможет выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение во время подготовки к экзаменам и лучше познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ.

«Экзамен» будет проводиться в Сегежском, Кемском, Олонецком, Лахденпохском, Сортавальском, Муезерском и Суоярвском районе. В Петрозаводске «сдать ЕГЭ» можно будет в Центре оценки качества образования (пр. Невского, 57) в 10:15.

Результаты будут известны в этот же день. При себе необходимо иметь паспорт и гелевую ручку с черными чернилами. Чтобы стать участником, родителям нужно до 19 февраля включительно отправить письмо с указанием своих контактных данных, номера телефона и места учебы ребенка по адресу ask@minedu.karelia.ru.