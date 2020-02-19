Обновленные «Ласточки» поедут из Петрозаводска в Петербург

С 1 марта «ФПК» запускает составы поездов «Ласточка» в сообщении Санкт-Петербург - Петрозаводск в обновленном исполнении. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Новые «Ласточки» оснащены всем необходимым для обеспечения комфорта пассажиров в поездках на расстояние до 700 км. Составы оборудованы системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также сервисной зоной для организации горячего питания пассажиров. В поезде предусмотрено несколько классов обслуживания.

В обновленных составах, которые выйдут на линию 1 марта, для пассажиров предусмотрены откидные столики, розетки для подзарядки гаджетов, увеличено количество туалетных комнат.

В поездах обеспечены удобство и безопасность посадки и высадки как на высокие, так и на низкие платформы. Составы полностью приспособлены для использования маломобильными пассажирами.

Расписание движения поездов остается без изменений: поезд №804 оправляется из Санкт-Петербурга в 6:32 и прибывает в Петрозаводск в 11:50, поезд №806 оправляется из Санкт-Петербурга в 18:00 и прибывает в Петрозаводск в 22:57, поезд №803 оправляется из Петрозаводска в 6:36 и прибывает в Санкт-Петербург в 12:00, поезд №805 оправляется из Петрозаводска в 18:00 и прибывает в Санкт-Петербург в 22:56. На своем маршруте поезда делают остановки на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.