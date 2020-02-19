Популярная актриса скончалась от онкологии

Американская актриса Келли Накахара ушла из жизни. Женщине было 72 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Deadline.

Сын Келли Уильям Уоллетт рассказал журналистам, что причиной смерти его матери стало онкологическое заболевание.

CBS/20th Century Fox TV

Келли Накахара получила известность за роль медсестры Кейли Ямато в комедийном телесериале «МЭШ» («M*A*S*H»). Она снялась во всех 167 эпизодах проекта. Она также приняла участие в детективном фильме Джонатана Линна «Улика» (1985 год), драме «У нее будет ребенок» (1988 год), а также сериалах «Охотник», «Проблемы роста», «Сабрина - маленькая ведьма» и других.