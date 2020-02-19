Врачам, учителям и журналистам стало легче получить гражданство России

Стать гражданами России теперь сможет большее количество специалистов. Минтруд РФ почти вдвое расширил список профессий для упрощенного получения гражданства. Об этом сообщает Национальная служба новостей со ссылкой на РБК.

Согласно приказу 2015 года в списке значилось 74 профессии, теперь их количество увеличилось до 135. Получить российское гражданство в упрощенном порядке теперь смогут онкологи, журналисты, учителя.

Увеличение списка профессий произошло в том числе за счет множества включенных в него врачебных специальностей. Полный перечень профессий опубликован на интернет-портале правовой информации.

