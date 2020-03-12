В Петрозаводске готовятся к сносу «Невского пассажа»

Специалисты фирмы-подрядчика ООО «Экспресс-Оценка» приступили к инженерно-геологическим изысканиям в районе пристройки к жилому дому №30 на проспекте Невского в Петрозаводске. Подрядчику также предстоит подготовить проектно-сметную документацию на демонтаж наземной части торговой пристройки.

Как сообщает пресс-служба ФССП России, 6 марта специалист провел первичный осмотр помещений в пристройке. Сегодня, 12 марта, с 10 до 17 часов «будут производиться работы в районе возведения объекта для проведения геологических изысканий грунта оснований объекта».

В пресс-службе напомнили, что в Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится решение Петрозаводского городского суда об обязании провести демонтаж наземной части пристройки и приведения наземной части жилого дома и земельного участка в первоначальное состояние.

Напомним, по решению суда скандальную пристройку «Невский пассаж» должны были снести в 2013 году, но до сих пор решение не исполнено. Жители дома не могут добиться его исполнения, продолжая ходить по судам. Верховный суд Карелии также поддержал решение о сносе пристройки.

Весной 2019 года приставы обратились в городской суд с иском о прекращении производства в связи с невозможностью исполнения решения суда о его сносе. В июне городской суд отказал в удовлетворении иска, в августе Верховный суд республики оставил решение в силе. Приставы пытались судиться вновь, но проиграли очередной процесс.