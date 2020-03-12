Из Петрозаводска могут пустить поезд в Феодосию

Поезд из Петрозаводска, возможно, пойдет в Феодосию. По крайней мере, такие разговоры ведутся в компании «Гранд Сервис Экспресс». Это оператор, который осуществляет перевозки в Крым. Новость приводит «Интерфакс».

«В 2020 году рассматривается расширение географии пассажирских перевозок поездами дальнего следования по направлениям Архангельск-Симферополь, Псков-Нижний Новгород-Евпатория, Петрозаводск-Феодосия», - цитирует издание слова гендиректора Крымской железной дороги Алексея Гладилина на заседании президиума крымского парламента в Симферополе.

На данный момент поезда в Крым ездят только из Москвы и Санкт-Петербурга через Крымский мост.