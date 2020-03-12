В мэрии Петрозаводска рассказали о предстоящем ремонте дорог

Как только наступит благоприятная погода в Петрозаводске начнется ремонт дорог и тротуаров. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках подготовки к столетнему юбилею республики. В этом году планируется отремонтировать 27 километров дорожного полотна и более 18 километров тротуаров.

В администрации столицы Карелии рассказали, что в прошлом году в городе в рамках нацпроекта было отремонтировано более 20 километров дорожного полотна и девять километров тротуаров. Специалисты осматривают, как отремонтированные улицы пережили осень и зиму.

«По результатам проведенных проверок установлено, что наличие деформаций имеет место на дорогах, отремонтированных в предыдущие периоды, тогда как объекты 2019 года находятся в нормативном состоянии»,

- рассказала председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова. Она добавила, что в случае выявления дефектов, в адрес подрядчиков организаций будут направлены письма с требованием устранить деформации по гарантии.

Мизинкова также отметила, что отремонтированные в 2019 году 20 километров – это только шесть процентов от общей протяженности дорог в Петрозаводске. Улично-дорожная сеть столицы Карелии составляет 330 километров

Посмотреть какие магистрали планируется отремонтировать, можно на специальной карте.