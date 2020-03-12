Минздрав РК: коронавирус может поразить половину жителей республики

Карелия готова к эпидемии коронавируса. Рассматриваются два сценария заражения населения в республике новым вирусом. Об этом сегодня шел разговор на заседании Законодательного собрания Карелии, сообщает наш журналист с места событий.

Министр здравоохранения РК Михаил Охлопков рассказал депутатам карельского парламента, готова ли республика к эпидемии короновируса. По его словам, в бюджете предусмотрено 34 миллиона рублей на меры против эпидемии. Дополнительно Карелии выделили 4,5 миллиона рублей на два транспортировочных бокса, а также противовирусные и антибактериальные препараты для больных с пневмонией тяжелой, средней и легкой степени. В Карелии подготовлено два помещения для больных.

В Минздраве Карелии проработал два сценария развития событий. Первый базовый. Он подразумевает, что в Карелии заболеет более 3 тысячи человек. Если он воплотится в жизнь, то Карелия получит еще 40 миллионов рублей, которых, по словам министра, хватит, на два месяца борьбы с эпидемией. При прогрессирующем сценарии короновирусом будет поражена половина жителей республики. Для борьбы с болезнью потребуетмя 3,4 млрд рублей.

Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек, болезнь зафиксирована уже в более чем 100 странах, пишет «КП».

Китай, откуда зимой начал распространяться COVID-2019, смог переломить ситуацию. В возведенных за рекордные сроки больницах вылечилось больше 60 тысяч человек – 76% от общего числа заболевших.

Между тем, в остальном мире число случаев коронавируса растет. ВОЗ 11 марта официально признала вспышку заболевания пандемией. Все новые страны объявляют о карантинных мерах как внутри границ, так и об ограничении транспортного сообщения с соседями. Так, в США на 30 дней запрещен въезд из Европы. Ранее въезд для иностранцев полностью закрыли Италия, Израиль, Индия.

В России также предпринимаются меры безопасности: 11 марта было ограничено авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией.