Жители аварийного барака ждут расселения 13 лет и платят за капремонт

Дом №8 по улице Птицефабрика был построен в 1932 году. И с тех пор не молодел. В 1969-м износ здания составлял более 60%, однако непригодным для жилья его признали только в 2007 году. Еще 10 лет спустя барак признали аварийным и обещали расселить к 2022 году. Затем этот срок чиновники втихаря отодвинули на 5 лет - и благополучно забыли. А люди продолжают здесь жить.



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