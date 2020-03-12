12 марта 2020, 10:32
Общество

Жители аварийного барака ждут расселения 13 лет и платят за капремонт

Немного жилищно-коммунального сюра в нашей традиционной рубрике "Дежурный по городу"

Дом №8 по улице Птицефабрика был построен в 1932 году. И с тех пор не молодел. В 1969-м износ здания составлял более 60%, однако непригодным для жилья его признали только в 2007 году. Еще 10 лет спустя барак признали аварийным и обещали расселить к 2022 году. Затем этот срок чиновники втихаря отодвинули на 5 лет - и благополучно забыли. А люди продолжают здесь жить.

Есть что рассказать? Пишите в группы телеканала "Ника-Плюс" и портала "Петрозаводск говорит" "ВКонтакте". Приедем. Снимем. Покажем.

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жилищно-коммунальные услуги
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