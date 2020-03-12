Сотрудник почты в Карелии осужден за присвоение 100 тысяч рублей

Бывший почтовый работник осужден за присвоение денежных средств, сообщает прокуратура Карелии. Приговор вынесен Пряжинским районным судом.

В судебном заседании установлено, что заместитель начальника отделения почтовой связи, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, дважды совершил хищение денежных средств из кассы на общую сумму 100 тысяч рублей.В целях сокрытия преступления он предоставлял в единую автоматизированную систему ведомства недостоверные сведения отчета о движении денежных средств.

«Противоправные действия сотрудника и недостача были выявлены вышестоящими должностными лицами филиала ФГУП «Почта России». Причиненный ущерб он полностью возместил. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев»,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.



