Молодого жителя Карелии будут судить за уклонение от армии

В Сортавале судят местного жителя, который уклонился от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина отчислился по неуспеваемости из учебного заведения в Петрозаводске в 2019 году. Он прошел медкомиссию и был признан годным к службе в армии. Но так и не отправился в войска.

На допросах в рамках уголовного дела обвиняемый заявил, что служить в армии не желает и не собирается, поскольку ему необходимо работать и погашать задолженности по кредитам, взятым в микрофинансовых организациях.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.