Мэрия отчиталась об уборке Петрозаводска

В Петрозаводске Городской комбинат благоустройства продолжает уборку города. Об этом отчитывается сайт мэрии карельской столицы.

Особое внимание подрядчик уделяет очистке и подсыпке пешеходных зон, мостовых сооружений и лестничных спусков. Ежедневно ведется уборка привокзальной территории, парков и скверов, мемориальных комплексов, детских и тренажерных площадок.

Организованы мероприятия по сбору мусора у городских родников и вывозу древесных отходов, оставшихся после санитарной обрезки деревьев. Специалисты комбината благоустройства чистят пешеходные дорожки от наледи, а в местах, где уже растаял снег, сметают каменную крошку.

Контроль за выполнением муниципального контракта осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска. Напомним, что горожане могут обращаться с жалобами на неудовлетворительное состояние объектов в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру телефона - 051.