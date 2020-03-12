Найдена самая разрушенная дорога в Петрозаводске

Автомобилисты, недовольные ямами на дорогах, шлют в редакцию снимки разбитых улиц Петрозаводска. Один из таких снимков нас поразил. Улица Гвардейская выглядит, как после бомбежки.

Снимки сделаны из окон дома №33 по улице Гвардейской. Автор снимка уточнил, что вся улица выглядит подобным образом.

Немного успокоим, в этом году улица Гвардейская попала в перечень дорог, на которых будет выполнен капитальный ремонт.

Как мы писали ранее, в столице Карелии в этом году в рамках национальных и региональных проектов запланирован ремонт 26 дорог и 18 тротуаров. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет вести компания «АБЗ-Дорстрой». В пресс-центре городской администрации добавили, что ремонт 11 дорог и трех тротуаров начнется, когда позволит погода.

Фирму, которая займется ремонтом 15 дорог и 15 тротуаров в рамках подготовки к празднованию юбилея Карелии, определят на предстоящем аукционе.