Более 40 дорог и тротуаров отремонтируют в этом году в Петрозаводске

В столице Карелии в этом году в рамках национальных и региональных проектов запланирован ремонт 26 дорог и 18 тротуаров. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет вести компания «АБЗ-Дорстрой». В пресс-центре городской администрации добавили, что ремонт 11 дорог и трех тротуаров начнется, когда позволит погода.

Фирму, которая займется ремонтом 15 дорог и 15 тротуаров в рамках подготовки к празднованию юбилея Карелии, определят на предстоящем аукционе.

Как и в прошлом году в этом вновь будет вновь заключен контракт для независимой экспертизы качества выполненных работ. Эксперты проведут лабораторные анализы уложенного покрытия.

«Отверстия, оставшиеся после выпиливания кернов, в обязательном порядке оперативно заделываются подрядчиком. Отверстия, которые образуются в асфальтовом покрытии при проведении иных контрольных мероприятий позднее, после выявления заделывает компания, с которой заключен контракт на обслуживание улично-дорожной сети»,

- заявили в пресс-службе администрации.

Но судя по всему, какие-то отверстия в асфальте все же или пропустили в прошлом году, или оставили на потом, или существует иное объяснение этим «дыркам» на тротуаре проспекта Карла Маркса в Петрозаводске. На три отверстия в ровном асфальтовом покрытии обратила внимание экс-руководитель городского управления культуры Анна Лесонен. Бывшая скандальная чиновница опубликовала очередной эмоциональный пост с хэштегом #аняправа.