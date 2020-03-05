Сотрудники «ТГК-1» помогли школьникам определиться с выбором профессии

Специалисты по подбору персонала филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» провели для десятиклассников свой блок деловой игры с элементами тренинга «Биржа труда», которая моделирует ситуацию устройства на работу. Она прошла в Петровском дворце и собрала учащихся школ Петрозаводска.

«Участие в деловой игре стало продолжением нашей работы по привлечению в компанию высокопрофессиональных кадров. Мы проводим социализацию, развиваем деловые качества соискателей со школьной скамьи и студенчества. Большое внимание мы уделяем вопросам успешного прохождения собеседования, для этого мы запустили специальный мастер-класс, который состоит из теоретической части и практического тренинга. Таким образом компания помогает молодежи выбрать профессию и определиться с местом будущей работы»

— отмечает директор по персоналу филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Ирина Борискина.

Школьники получили рекомендации о дальнейшем совершенствовании профессиональных и коммуникационных навыков, а также информацию об алгоритме приема на работу и доступных вакансиях.