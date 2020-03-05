Школьники Карелии смогут летом кататься на поездах за полцены

РЖД открыли продажу билетов для несовершеннолетних со скидкой 50% на летний сезон 2020 года. Воспользоваться льготой в период летних каникул с 1 июня по 31 августа смогут школьники от 10 до 17 лет, сообщает пресс-служба компании.

В РЖД сообщили, что за четыре года, пока действует скидка, по специальному тарифу были перевезены 10 миллионов юных пассажиров.

По скидке можно ездить в плацкартных и общих вагонах, на сидячих местах, в вагонах 2-го и 3-го классов АО «ФПК», курсирующих по территории России. Исключение составляют скоростные и высокоскоростные поезда. А в следующих транзитом поездах скидка предоставляется по территории России.