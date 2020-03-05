Роспотребнадзор проведет «горячую линию» 15 марта

Жители Карелии смогут получить консультацию у сотрудников регионального Роспотребнадзора. Мероприятие ведомства приурочено ко Всемирному дню защиты прав потребителей - 15 марта.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в этот раз Всемирный день защиты прав потребителей пройдёт под девизом «Рациональный потребитель». Телефон для получения консультаций - 8 800-200-29-28 (звонки бесплатные).

Ранее жителям Карелии рассказали, куда пожаловаться на дорогую «коммуналку». Госкомитет республики по тарифам и ценам проведет открытый прием в Петрозаводске.