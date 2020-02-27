Жителям Карелии рассказали, куда пожаловаться на дорогую «коммуналку»

Петрозаводчане смогут задать накопившиеся вопросы руководителю Госкомитета Карелии по ценам и тарифам. 15 марта председатель комитета Тимофей Крюков проведет прием в столице Карелии по адресу: ул. М. Мерецкова, д. 8-А, 3 этаж (приемная). Прием пройдет с с 11.00 до 18.00.

«Глава республики Артур Олегович Парфенчиков, члены Правительства Республики Карелия, а также республиканские министры проведут выездной прием жителей в муниципальных образованиях республики. К мероприятию присоединится Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам»,

- добавили в карельском правительстве.

На прием можно предварительно записаться 27 и 28 февраля, 2 марта по телефону: 8 (814 2) 57-62-38 с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).

Кроме того, заранее записавшиеся на прием к руководителю ведомства, смогут поговорить с ним в первую очередь, остальные – в порядке очереди. Прием проводится по принципу «до последнего посетителя», поэтому будут приняты все потребители, желающие получить консультацию. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.