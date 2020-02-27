Пенсионный фонд опубликовал график перечисления пенсий в марте

Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда республики опубликовал график перечисления пенсий и социальных выплат в банках Карелии в марте. Клиентам ПАО «Сбербанк» Петрозаводска пенсию перечислят 11 марта, а Кондопоги и Костомукши и жителям остальных районов Карелии - 12 числа.

Клиентам других кредитных организаций, проживающим в Кондопоге и Костомукше, пенсия будет зачислена 13 числа, как и жителям Петрозаводска и остальных районов Карелии. Жителям республики, пенсии которым была назначена после сентября 2015 года, а также клиентам «Почта Банк» выплата будет произведена 24 и 27 марта.

Ранее стало известно, что пять тысяч жителей Карелии получат выплату ко Дню Победы. В Пенсионном фонде рассказали, кому положены единовременные выплаты по случаю 75-летия Победы, и как их получить.