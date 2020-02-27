«Ситилинк» призывает помочь составить реестр социально значимых сайтов

Карельская компания «Ситилинк» обратилась к жителям республики помочь сформировать список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным. В планах включить в него сайты учреждений культуры и региональных СМИ, районных поликлиник и библиотек. «Ситилинк» работает над пополнением реестра, чтобы не упустить те сайты, которые действительно важны и полезны для всех.

В России с 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным по всей стране. Такое решение приняли на совещании, которое провел и.о. главы Минкомсвязи РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи.

Компания «Ситилинк» немного опередила время: «реестр социально значимых сайтов» работает в Карелии уже 5 лет. С 2015 года клиенты компании могут пользоваться сайтами госуслуг, органов власти, школ, поликлиник и других важных ресурсов даже с минусом на счете при заблокированном интернете.

В реестр входят сайты, которые могут понадобиться человеку срочно или в ситуации, когда нет возможности пополнить баланс. Например, когда нужно оплатить штраф ГИБДД или подать заявку на оформление заграничного паспорта, найти время работы необходимого министерства или получить номерок на прием к врачу. С полным списком сайтов можно познакомиться здесь: http://reestr.karelia.pro/

Сегодня «Ситилинк» обращается к жителям Карелии с просьбой помочь сделать реестр полезным для всех. Чтобы предложить сайт, который необходимо добавить в реестр, напишите на почту help@rkmail.ru - и ваша идея будет рассмотрена.

Напомним, идея свободного доступа в интернет широко обсуждается на всероссийском и международном уровнях. Так, Финляндия стала первой страной в мире, где в ряду основных прав человека появилось право на доступ к Интернету. С 1 июля 2020 года провайдеры обязаны предоставлять широкополосный интернет всем домовладениям страны.