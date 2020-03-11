11 марта: главные видео, фото и новости дня

— В Петрозаводске идет «антивандальная мобилизация». Рассмотрены заявки на конкурс волонтерских проектов по защите городской среды.

— Устроивший гонки автомобиль сбил пешеходов в центре Петрозаводска. Транспортное средство вылетело на тротуар около главного здания ПетрГУ на проспекте Ленина.

— Девушка-подросток пропала под Петрозаводском. Полиция полагает, что 17-летняя жительница Заозерья находится в карельской столице.

— Сильные лесные пожары могут вспыхнуть в Карелии из-за малоснежной зимы. Специалисты назвали весну самым опасным временем года с точки зрения пожаров.

— Автомобиль пробил несколько метров ограждения на улице Чапаева. Дорожная авария на одной из главных магистралей Петрозаводска попала в объектив городской камеры наблюдения.

— Полиции требуется помощь в поимке подозреваемых в преступлении. МВД по Карелии опубликовало фотографии подозреваемых мужчины и женщины.