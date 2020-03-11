11 марта 2020, 20:25
Общество

Движение по мосту на подъезде к МАПП «Вяртсиля» перекроют

Движение по переправе через реку Тохма будут перекрывать с 12 по 14 марта

Движение по мосту через реку Тохма на подъезде к МАПП «Вяртсиля» в Карелии временно закроют из-за ремонтных работ.

С 12 по 14 марта с 9:00 до 17:00 часов трижды в течение дня продолжительностью не более часа будет закрыто движение по переправе, уточнили в ФКУ Упрдор «Кола». Это связано с демонтажем балок пролетного строения.

Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов, соблюдать ПДД и требования временных знаков в местах работ.

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Метки: 
транспорт
МАПП «Вяртсиля»
новости Карелии
мост
Тохма