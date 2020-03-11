11 марта 2020, 20:25
Движение по мосту на подъезде к МАПП «Вяртсиля» перекроют
Движение по переправе через реку Тохма будут перекрывать с 12 по 14 марта
Движение по мосту через реку Тохма на подъезде к МАПП «Вяртсиля» в Карелии временно закроют из-за ремонтных работ.
С 12 по 14 марта с 9:00 до 17:00 часов трижды в течение дня продолжительностью не более часа будет закрыто движение по переправе, уточнили в ФКУ Упрдор «Кола». Это связано с демонтажем балок пролетного строения.
Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов, соблюдать ПДД и требования временных знаков в местах работ.