Автомобиль пробил несколько метров ограждения на улице Чапаева

Днем 10 марта, в 15:24, на улице Чапаева произошла авария. Легковой автомобиль, ехавший в сторону Древлянки, пробил ограждение и вылетел на тротуар. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, разогнавшись до приличной скорости, затем не успевает затормозить перед остановившейся машиной, уходит вправо, пробивает несколько метров леерного ограждения и вылетает на тротуар.

К счастью, на тротуаре в этот момент не было пешеходов. Жертв удалось избежать, пишет dtpptz.

Напомним, вечером 10 марта на проспекте Ленина два автомобиля устроили гонки. В итоге один из них вылетел на остановку на Студенческом бульваре, сбив женщину и девушку. Пешеходы были госпитализированы.