11 марта 2020, 14:07
Автомобиль пробил несколько метров ограждения на улице Чапаева
Дорожная авария на одной из главных магистралей Петрозаводска попала в объектив городской камеры наблюдения
Днем 10 марта, в 15:24, на улице Чапаева произошла авария. Легковой автомобиль, ехавший в сторону Древлянки, пробил ограждение и вылетел на тротуар. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, разогнавшись до приличной скорости, затем не успевает затормозить перед остановившейся машиной, уходит вправо, пробивает несколько метров леерного ограждения и вылетает на тротуар.
К счастью, на тротуаре в этот момент не было пешеходов. Жертв удалось избежать, пишет dtpptz.
Напомним, вечером 10 марта на проспекте Ленина два автомобиля устроили гонки. В итоге один из них вылетел на остановку на Студенческом бульваре, сбив женщину и девушку. Пешеходы были госпитализированы.