ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

С каждым днем в мире растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус официально заявил о пандемии.

«Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия»,

- приводит его словам ТАСС.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие дни и недели ожидается увеличения числа заболевших и погибших. Случаи заболевания зафиксированы в более чем 100 странах.

По последним данным, заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375, пишет «Газета.ру».